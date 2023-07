Vitesse huurt Kozlowski nog een jaar van Brighton

Vitesse en Kozlowski (19) wilden allebei de eerste verhuurperiode in Arnhem graag een vervolg geven. De middenvelder groeide afgelopen seizoen uit tot een stabiele factor. Een knappe prestatie als talent, bij een club die een turbulent jaar kende en lang streed tegen degradatie.

Lees ook PREMIUM Brighton bepaalt de koers, maar Kacper Kozlowski staat open voor tweede jaar Vitesse

Ontwikkelen

,,Na het vorige seizoen heb ik direct aangegeven dat ik graag nog een jaar bij Vitesse wilde voetballen”, zegt Kozlowski. ,,Ik voel me hier thuis, dankzij mijn ploeggenoten, de staf en de andere collega’s. En het belangrijkste: ik heb gemerkt dat ik mezelf hier uitstekend kan ontwikkelen. Ik hoop komend seizoen weer mooie stappen te zetten; op persoonlijk vlak, maar ook met het team.”

Bij Brighton zien ze in Kozlowski, de jongste EK-speler ooit, een groot talent. Hij werd begin 2022 voor ruim tien miljoen euro gekocht van Pogoń Szczecin en ligt nog tot medio 2026 vast aan de Engelse zuidkust. Maar voor speelminuten in de Premier League is het nog te vroeg.

Het is in Engeland gebruikelijk dat jonge spelers na eerste verhuurperiodes in het buitenland worden uitgeleend aan een club op het tweede niveau (Championship), maar dat zag Kozlowski niet zitten. ,,Dat is zó fysiek. Zo veel brute kracht. No way”, vertelde hij in een interview met de Gelderlander aan het einde van vorig seizoen. ,,De eredivisie past mij. Vitesse ook. Dat is me wel duidelijk geworden.”

Trainingskamp

Kozlowski kwam in zijn eerste jaar in Arnhem tot dertig officiële duels. Hij sluit nu direct aan bij de selectie, die donderdag op trainingskamp gaat naar Oostenrijk. ,,Omdat Kacper er precies hetzelfde in stond en Brighton onze club als een goede omgeving voor zijn ontwikkeling beschouwt, hebben we zijn terugkeer in een relatief vroeg stadium kunnen afronden”, zegt technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse. ,,We zijn blij dat hij ons weer is komen versterken.”

Kozlowski is derde aanwinst deze zomer voor Vitesse. Eerder werden Amine Boutrah (US Concarneau, Frankrijk) en Mathijs Tielemans (PSV) vastgelegd. De Arnhemmers hopen bovendien voor het trainingskamp Eloy Room te presenteren. De keeper heeft overeenstemming bereikt over ontbinding van zijn contract bij Columbus Crew (VS). Het is nu wachten tot Vitesse en de doelman de laatste details hebben ingevuld.