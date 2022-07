Vitesse huurt verdediger Ryan Flamingo van Sassuolo

Wittek, mister Conference League, blijft ‘alleen’ over: ‘Vitesse kan niet altijd zulke schitteren­de seizoenen hebben’

ARNHEM - Maximilian Wittek is bij Vitesse uitgegroeid tot steunpilaar. Na zijn hoofdrol in de Europese campagne moet de Duitser in zijn derde jaar genoegen nemen met de eredivisie, terwijl zijn collega’s in de defensie allemaal zijn vertrokken.

13 juli