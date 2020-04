Vitesse-icoon Bosco Bursac overleden

Rijeka en Vitesse

Bursac was een in Bosnië geboren Servische voetballer. Zijn grootste successen had hij als aanvaller bij HNK Rijeka en Vitesse.

Hij is nog altijd topscorer aller tijden bij Rijeka. Hij was bij Vitesse actief van 1974 tot zijn afscheid als prof in 1980. De aanvaller scoorde direct bij zijn debuut, een wedstrijd tegen NEC. In het seizoen 1976/1977 had Bursac met twintig doelpunten een belangrijk aandeel in het kampioenschap in de eerste divisie.