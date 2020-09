Vitesse in Airborneduel met wereldgoal Tannane voorbij tiental Sparta

Corona bij Vitesse: Alleen bij grote uitbraak in spelers­groep komt Airborne-du­el in gevaar

17 september ARNHEM - Voetbalclub Vitesse is getroffen door een uitbraak van corona-besmettingen. Acht leden van de technische staf van de Arnhemse eredivisionist hebben het virus opgelopen. Zij zitten drie tot zeven dagen in quarantaine. Ook trainer Thomas Letsch is uitgeschakeld. Het duel met Sparta van zaterdagavond gaat vooralsnog gewoon door.