Vitesse in Arena afgeslacht door Ajax

AMSTERDAM - Vitesse viert succes in Europa, maar beleeft een belabberde start in de competitie. Na de kansloze 5-0 nederlaag bij Ajax staat de equipe van coach Thomas Letsch in de grijze middenmoot van de eredivisie. In de Arena straalde de Gelderse formatie niets uit.

Dat Vitesse zondagmiddag onderuit ging bij Ajax was niet verwonderlijk. Maar de Arnhemse formatie zorgde in de Arena niet eens voor een voetbalgevecht. Eigenlijk was de Gelderse equipe figurant in een grote rondo. De landskampioen tikte de bal nonchalant rond, de volgelingen van Letsch liepen zich het snot voor de ogen. De slachtpartij volgde zo vanzelf.

Machteloos

De zaak in de Arena was voor rust al beslist. Vitesse kwam tot welgeteld één doelpoging. Spits Nicolai Baden Frederiksen leverde na een kwartier een slappe schuiver af. De Deen had de bal moeten voorgeven op Matus Bero, die na de counter volledig vrij stond voor doelman Maarten Stekelenburg.

Ajax leidde op dat moment met 1-0. Na vijf minuten zorgde olympisch kampioen Antony fraai voor de openingstreffer. De Braziliaan liet Maximilian Wittek staan na een heerlijke hakbal van Noussair Mazraoui.

Vitesse was machteloos en krachteloos. Sondre Tronstad haalde na 16 minuten nog een inzet van Ryan Gravenberch van de lijn, maar de tweede treffer van Ajax volgde na 31 minuten alsnog.



Arbiter Makkelie keurde eerst een goal van Edson Álvarez af. Maar via de VAR werd het doelpunt toch toegekend. De bal kwam van het been van Riechedly Bazoer, zodat er van buitenspel geen sprake was: 2-0.



Vlak voor rust scoorde Ajax nog eens. Ditmaal had Gravenberch wel fortuin met zijn inzet. De bal caramboleerde na 43 minuten via de grond het dak van het doel in.

Volledig scherm Edson Alvarez kopt van dichtbij raak: 2-0. © AP



Ajax loopt verder uit

Volledig scherm Thomas Hájek baalt. © ANP Met de kansloze 3-0 bij rust wisselde Letsch driemaal. Vrije verdediger Bazoer, voor rust na een wilde tackle bestraft met geel, werd vervangen door aanvaller Hilary Gong. Spits Frederiksen werd afgelost door Thomas Buitink en op het middenveld kwam Patrick Vroegh voor Yann Gboho. Aan de veldverhoudingen veranderde daarentegen niets. Ajax domineerde en liep verder uit.



Na een uur kwam de club uit Amsterdam op 4-0. Tomas Hajek veranderde een voorzet van Dusan Tadic van richting. Na de eigen goal van de Tsjech volgde nog een fraaie treffer van Davy Klaassen: 5-0.

Ajax-Vitesse 5-0 (3-0)

5. Antony 1-0, 31. Álvarez 2-0, 43. Gravenberch 3-0, 60. Hajek 4-0 (eigen doelpunt), 67. Klaassen 5-0 Gele kaarten: Bazoer, Oroz (Vitesse) Ajax: Stekelenburg; Mazraoui (68. Rensch), Timber, Martínez, Blind (68. Tagliafico); Álvarez (84. Schuurs), Klaassen (75. Berghuis), Gravenberch; Antony (75. Neres), Haller, Tadic. Vitesse: Schubert; Dasa, Oroz, Bazoer (46. Gong), Hajek, Wittek; Bero, Gboho (46. Vroegh), Tronstad; Frederiksen (46. Buitink), Openda (69. Cornelisse).

