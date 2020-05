‘Vitesse in de Goffert? Wat denk je zelf?’

,,De oplossing is eerst een goed gesprek met een kop koffie en een Arnhems meisje”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,De Goffert als alternatief? Nee, dat zien wij echt niet zitten.”



Voor de goede orde: Courbois doelt met het Arnhems meisje niet op prostitutie. ,,Nee, nee, nee”, stelt hij met een flinke lach. ,,Ik bedoel dan onze befaamde koekjes. Ik wijs niet naar de Arnhemse meisjes van vroeger en de tijden van het Spijkerkwartier. Ik hoop dat er in deze kwestie een middenweg wordt gevonden. Zodat beide partijen samen verder kunnen.”

Quote Van de Kuit is kanonhard

‘Het gaat altijd om geld en GelreDome’

Het huurconflict zorgt voor frustratie en irritatie bij de aanhang van Vitesse. ,,Er zijn altijd twee zaken bij onze club”, vertelt Courbois. ,,Dat gaat om geld en GelreDome. Ik lees dan weer van deze kwestie en begin inwendig toch wel te vloeken en te tieren. Ik word er doodziek van.”



Huurbaas Van de Kuit vindt dat Vitesse’s eigenaar Valeri Oyf het geld maar moet ophoesten. De Rus is immers ‘miljardair’. Dat vindt Courbois nogal kort door de bocht. ,,Vitesse werkt met een budget. Daar wil je ook binnen blijven. Van de Kuit heeft zelfs het faillissement als dreigement gebruikt. Ik weet, dat is zakendoen. Hij is kanonhard.”

Volledig scherm Stadion GelreDome. © BSR_AGENCY

De Goffert in

Met GelreDome dicht is een ander stadion een optie. Maar De Goffert acht de Vitessenaar ‘niet geschikt’. Dat is Nijmegen, de stad van NEC. De aartsvijand. Zelfs de coronacrisis verbroedert niet.



,,We hebben er ooit twee wedstrijden gespeeld”, zegt Courbois, die refereert naar het jaar 1993, met onder andere Edward Sturing als matchwinnaar tegen PSV. ,,Maar dat waren andere tijden. Uitzonderlijke tijden. Met de plannen rond het Songfestival in Arnhem werd De Vijverberg (stadion De Graafschap, red.) wel als mogelijke uitvalsbasis aangewezen. Dat lijkt me dan een wat betere keuze.

Quote In mijn vrienden­groep toont iedereen zich loyaal

Vitesse vraagt de supporters om steun bij de afhandeling van (seizoen)kaarten. Courbois kiest voor optie 1. Hij ziet af van waardebonnen of compensatie. ,,In mijn vriendengroep toont iedereen zich loyaal. We zien overal van af.”

Bryan Linssen

Courbois hoopt wel dat Bryan Linssen blijft. De transfer van de clubtopscorer naar Feyenoord is afgeketst. ,,Ik weet, dat hij bijtekent, is valse hoop. Er is zoveel interesse voor hem. Hij moet zijn positie (marktwaarde, red.) uitbuiten. Als prof moet je tot je 34ste verdienen in het voetbal. Daarna is de carrière doorgaans voorbij. Maar met de coronacrisis is een mooie deal nu lastig.”



Dat geldt ook voor de huur van GelreDome. Komt er oproer vanuit de harde kern van Vitesse? ,,Of ik pleit voor een bestorming van GelreDome? Nou, ik wil geen oproerkraaier zijn. Maar bij de achterban leeft er enorm veel irritatie. De ruzie wekt emotie op. Maar laten we het woord dan maar geven aan de rechter. Ik hoop dat er een oplossing wordt gevonden. Met een Arnhems meisje.”