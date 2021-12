Vitesse in de wachtkamer voor vervolg in Conference League na zege op NŠ Mura, Spurs heeft genoeg aan zege

ARNHEM - Vitesse heeft donderdagavond na een uitstekende eerste helft NŠ Mura met 3-1 verslagen. Of het genoeg is om ook na de winterbreak in de Conference League actief te zijn, is nog onbekend. Dat is afhankelijk van de uitgestelde wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais. De Engelsen hebben genoeg aan een zege om Vitesse te passeren.

Door een corona-uitbraak in de selectie kwam de Engelse club donderdag niet in actie. Omdat de resultaten van beide wedstrijden bepalen wie er Europees overwintert, was de aanloop naar de wedstrijd voor Vitesse chaotisch. De UEFA liet niets horen, het duel in Arnhem met de huidige nummer vier van Slovenië ging door.

De opdracht voor Vitesse: winnen. Met zoveel mogelijk doelpunten. Het doelsaldo is doorslaggevend als de Arnhemmers in punten gelijk eindigen met Spurs.

Vroeg op voorsprong

De aanloop leek geen negatieve invloed te hebben op de selectie van trainer Thomas Letsch. Binnen drie minuten was het raak. Thomas Buitink schoot binnen nadat Mura-doelman MarkoZalokar de inzet van Loïs Openda terug het veld in bokste. De Sloveense tweede keus onder de lat zag er ook niet goed uit bij de 2-0, waar Openda uit een lange pass van doelman Jeroen Houwen door kon en makkelijk afronde. De Belg was ook betrokken bij de derde Arnhemse treffer, waar hij de bal onderschepte in de opbouw van Mura en de 3-0 gunde aan Daan Huisman.

In de tweede helft stokte de Arnhemse productie. Daan Huisman, Loïs Openda en invaller Nikolai Baden Frederiksen waren dichtbij, maar de 4-0 bleef lang uit. Achterin lag het open. Vitesse leek te vergeten dat bij werken aan het doelsaldo ook ‘de nul’ houden van groot belang is, achterin was slordigheid troef. De eerste tegentreffer werd nog afgekeurd, maar in de slotfase scoorde invaller Amadej Marosa toch 3-1. Letsch kreeg door wissels achterin de controle wel terug, maar frisse krachten brachten nauwelijks aanvallende impulsen.

Spurs

Vitesse staat na een ongekende Europese reeks voorlopig tweede in de loodzware poule. Die plek geeft recht op de tussenronde van de Conference League, waarin het gekoppeld wordt uit een afvaller uit de Europe League. Tottenham Hotspur kan in punten gelijk komen met Vitesse als het wint van Stade Rennais. Ongeacht de score gaan de Engelsen bij een overwinning op basis van doelsaldo over Vitesse heen.

Uitsluitsel over Spurs-Rennes kan nog even duren, het toernooireglement schrijft voor dat de wedstrijd in ieder geval dit kalenderjaar gespeeld dient te worden. Gezien het bomvolle competitieprogramma van de Londenaren kan dat een lastig verhaal worden.

Vitesse-NŠ Mura 3-1 (3-0)

3. Buitink 1-0, 35. Openda 2-0, 40. Huisman 3-0, 82. Marosa. Scheidsrechter: Filip Glova (SWK)

Toeschouwers: 0

Geel: Kous, Kozar, Ciport (Mura) , Doekhi, Bero (Vitesse) Vitesse: Houwen; Doekhi, Bazoer (65. Oroz), Rasmussen; Dasa, Bero, Huisman (59. Gboho), Tronstad, Wittek; Buitink (59. Baden Frederiksen) en Openda. NŠ Mura: Zalokar; Karnicnik, Marusko, Karamarko; Kous, Loberk, Kozar (63. Ouro), Sturm (46. Marosa); Horvat (73. Bobicanec), Mulahusejnovic (46. Cipot), Pucko (83. Scernjavic).

