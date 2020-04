Vitesse in gesprek over loonoffer: ‘Dit gaat om miljoenen’

ARNHEM - De leiding van Vitesse voert gesprekken over een loonoffer. De club bekijkt hoe de kosten te drukken zijn, nu de gevolgen van de coronacrisis in Arnhem neerdalen.

Voor Vitesse staan er momenteel miljoenen op het spel. De begroting van de eredivisieclub bestaat uit vier pijlers. Op alle vlakken heerst onzekerheid. Zo is de verdeling van de tv-gelden voor het nieuwe seizoen nog onduidelijk, staat de sponsoring zwaar onder druk, zijn de inkomsten uit merchandising ongewis en is er over seizoenkaarten, losse kaarten en de business-loges al helemaal niets te zeggen.

,,Voor ons beslaat elke tak grofweg 25 procent van de inkomsten”, vertelt algemeen directeur Pascal van Wijk van Vitesse. ,,Zeker over kaartverkoop is niets te zeggen. Het is niet eens duidelijk of er straks publiek bij wedstrijden is toegestaan. Maar sponsoring is ook een onzekere factor. Dit gaat in totaliteit meteen over miljoenen aan inkomsten.”

Werkgroepen

Bij Vitesse zijn werkgroepen opgesteld om te handelen in crisistijd. De eredivisionist werkt met verschillende scenario’s. ,,De vraag is wanneer we starten en hoe we starten”, stelt Van Wijk. ,,Is dat meteen met publiek - hoe beperkt ook? Is dat pas in januari met publiek? Of is dat een heel seizoen zonder publiek? Al die scenario’s hebben een immense invloed op de club.”

Een loonoffer is een optie. Maar Vitesse wacht daarbij de gesprekken af van de vakbonden VVCS en ProProf en de federatie van voetbalclubs, de FBO. ,,Op de achtergrond spelen heel veel processen”, legt Van Wijk uit. ,,Deze vraagstukken leer je niet in een cursus. Hoe richten we het stadion in áls er publiek mag komen? Wie mogen dan komen? En wie stel je teleur? We volgen in alles de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, LL). Maar dit vraagt wel nieuw denken.”

Crisis

Vitesse staat, voorlopig, niet op omvallen. Maar er wordt in Arnhem gedetailleerd gekeken naar de kosten. De club wordt hard geraakt door de coronacrisis. Daarom wil de eredivisionist ook tot ‘redelijke huurafspraken’ over stadion GelreDome komen. De salariskosten beslaan verder een groot deel van de uitgaven.

,,We kijken naar alle kosten. In dit geval is het misschien wel een voordeel dat we zoveel aflopende contracten hebben (twaalf spelers, LL). Met de coronacrisis komt er waarschijnlijk ook een andere salarishuishouding.”