Vitesse in KNVB-beker met de handrem op langs B-elftal ADO Den Haag

Voor Vitesse was dat het sein weer gas terug te nemen en dat leverde ADO meteen twee kansen op. Met een uiterste inspanning haalde Tomas Hajek een bal van de lijn. En even later tikte doelman Remko Pasveer een ketser van Danilho Doekhi nog net voor de doellijn weg.



Maar ook nu volgde alsnog de treffer. Ditmaal voor ADO. Amar Catic zorgde na 80 minuten op fraaie wijze voor de 2-1. Eli Dasa stond bij Vitesse te slapen.



In GelreDome was daarmee nog sprake van een spannende slotfase ook nog. Vitesse raakte in paniek. De Arnhemse formatie trok zich volledig terug. Maar de Gelderse club overleefde het Haagse slotoffensief.