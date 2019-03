Vitesse in oefenduel gelijk tegen Heerenveen

De Arnhemse club oefende zonder de internationals in Friesland. Daarbij kreeg de Portugese doelman Eduardo vrij en was de Nigeriaan Hilary Gong door een blessure niet inzetbaar. Op Skoatterwâld stonden voor de gelegenheid zodoende Maikel van der Werff en Rasmus Thelander centraal achterin. Alexander Büttner was linksback en Max Clark opereerde op rechts. Vanaf de flanken begon onder andere Roy Beerens, terwijl Richonell Margaret als schaduwspits fungeerde. In het doel stond Remko Pasveer.

Opportunistisch

Heerenveen startte het oefenduel beter. Maar in het openingskwartier schoot Morten Thorsby alleen voor doelman Pasveer voorlangs. Vitesse koos voor een opportunistische speelstijl en kwam via Mohammed Dauda eenmaal gevaarlijk uit. Doelman Philip Bednarek keerde zijn schot.



Een goed uitgespeelde aanval via Mukthar Ali en Büttner leverde vervolgens na 38 minuten de 0-1 op. Bryan Linssen schatte de voorzet van de Achterhoeker vanaf links op waarde in en tikte in tweede instantie binnen.



Heerenveen kwam na rust terug. Vitesse gaf in korte tijd twee keer ruimte weg. Uiteindelijk strafte Progron Maloku dat na 55 minuten ook af: 1-1.



Daarna begon het grote wisselen bij Vitesse en, later, ook Heerenveen. De Arnhemse equipe was daarbij in de slotfase nog dichtbij een goal, maar een kopbal van Ozgur Aktas werd van de lijn gehaald.