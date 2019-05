Vitesse in oefenduel met PSV ruim onderuit

ARNHEM - Vitesse heeft vrijdagmiddag in een besloten oefenwedstrijd ruim verloren van PSV. In de lege GelreDome ging de Arnhemse eredivisionist met liefst 5-0 onderuit.

Vitesse gebruikte de friendly in de ‘lentestop’ om Tim Matavz klaar te stomen. De Sloveen moet in de clash met De Graafschap op zondag 12 mei zijn rentree maken in de basis van de Arnhemse club. Dan wordt de competitie in de eredivisie weer hervat. Door de avonturen van Ajax in de Champions League is het programma door de KNVB aangepast.

Twee kansen

Matavz speelde de eerste helft tegen PSV. Hij stond samen met Thomas Buitink in de punt van de aanval en kreeg twee kansen, maar die werden beide gekeerd door doelman Jeroen Zoet. De Eindhovenaren leidden vervolgens met 2-0 bij rust, door goals van Trent Sainsbury en Cody Gakpo.

In de tweede helft werd volop gewisseld. Via Maxi Romero , Mohammed Ihattaren en opnieuw Romero (strafschop) liep PSV ver uit.

Geflatteerd

,,Het is wel een geflatteerde score”, sprak coach Leonid Sloetski na afloop. ,,We hadden zelf ook een paar mooie kansen te scoren. Het had ook 5-2 of 5-3 kunnen zijn.”

Sloetski kon in de oefenpot geen beroep doen op Jake Clarke-Salter, Vyacheslav Karavaev en Bryan Linssen. Zij ontbraken vanwege blessures. Normaliter is het drietal wel weer beschikbaar voor het duel met De Graafschap.

Schorsingen

Matus Bero en Alexander Büttner begonnen daarbij op de bank. Zij werden immers geschorst voor het competitieduel met de Doetinchemse club. Mohammed Dauda bestreek zodoende de linkerflank en Navarone Foor werd controleur op het middenveld.

Achterin experimenteerde Sloetski. Rasmus Thelander startte in het centrum met Danilho Doekhi. Maikel van der Werff was voor de vorm rechtsback. Na rust stond daar Richie Musaba. Thelander maakte in het centrum plaats voor Van der Werff.

Vitesse-PSV 0-5 (0-2)

38. Sainsbury 0-1, 45. Gakpo 0-2, 57. Romero 0-3, 69. Ihattaren 0-4, 77 Romero (strafschop) 0-5.

Vitesse: Pasveer (46. Eduardo), Van der Werff , Doekhi, Thelander (46. Musaba), Clark; Serero (46. Büttner), Foor, Ødegaard (46. Bero), Dauda, Matavz (46. Darfalou), Buitink