Vitesse in subtop na zege bij PEC Zwolle

Sluipschutter

De keuzes van de Russische coach pakten in Zwolle goed uit. Vitesse was in de aanval zeer effectief. En dat kwam op conto van Tim Matavz. De Sloveen toonde zich weer een echte sluipschutter. Hij bracht Vitesse met twee goals voor rust in riante positie.

Na 26 minuten verlengde Matavz een schot van Navarone Foor. Dat leek een kwestie van buitenspel, maar de VAR bood uitsluitsel. De treffer was geldig: 0-1. Op slag van rust pakte Matavz een geschenk uit van Younes Namli. Die besloot na een minuut van ‘klutsballen’ heen en weer tot een pass terug op doelman Mickey van der Hart. Matavz was alert en tikte binnen: 0-2.

Zwolse storm

De Zwolse storm ging daarna snel liggen en dat bood Vitesse via de omschakeling kansen. Maar daarbij kwam Matus Bero net niet door en schoot Foor over. Bero kreeg na 78 minuten ook geen strafschop, nadat hij werd gevloerd door Kingsley Ehizibue. PEC was in de slotfase nog dichtbij een treffer, maar een inzet van Van Duinen kwam op de lat terecht. Een omhaal van Gianluca Scamaca werd even later door Eduardo gepakt.