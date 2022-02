Vitesse in tranen naar Wenen: crisis in Arnhem na afstraffing door PSV

Meelijwekkend. Alarmerend. Tranentrekkend. Vitesse stapt in deplorabele toestand op het vliegtuig naar Oostenrijk, voor de clash met Rapid Wien in de Conference League. Een historische reis voor de Gelderse eredivisionist, na de eerste Europese overwintering in de clubgeschiedenis, is verworden tot een trip met de bibberitis in de benen. Vier wedstrijden, zestien tegengoals. In de Alpen strijkt woensdag een beschimmelde, voetballende gatenkaas neer.