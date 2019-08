Vitesse is 16 thuisduels ongeslagen: langste reeks in 17 jaar

Nieuwe middenvel­der van Vitesse Riechedly Bazoer: met mama’s eten terug naar de top

3 augustus ARNHEM - Vol bravoure blaast Riechedly Bazoer (22) zijn carrière nieuw leven in bij Vitesse. Te beginnen tegen zijn oude club Ajax. Wie is de nieuwe steunpilaar op het Arnhemse middenveld? Over een privéchauffeur op de basisschool, de Betonbuurt en de lessen uit de Europese top.