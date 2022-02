Vitesse is de weg kwijt: PSV drukt Arnhemse club in crisissfeer Europese week in

Vitesse werd zaterdag in krap een half uur al kinderlijk eenvoudig weggezet door PSV. In Arnhem zat voor het eerst sinds 7 november (FC Utrecht) weer publiek. De aanhang van de club werd zwaar teleurgesteld.



Voor PSV ontpopte GelreDome zich tot een speeltuin. Na 4 minuten stond de equipe van coach Roger Schmidt al op 0-1. Eran Zahavi tikte binnen in de rebound, nadat Noni Madueke in een solo half Vitesse te kijk zette.