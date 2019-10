Vitesse is favoriet in bekerwedstrijd tegen De Graafschap: ‘We weten hoe belangrijk de beker is’

video | Les van vitesARNHEM - Het lot koppelt Vitesse in de KNVB-beker aan De Graafschap. De Arnhemse club is als eredivisionist favoriet tegen de Superboeren. ,Dit is een mooie loting”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites.

Vitesse wil dit jaar een plek in de Europa League afdwingen. De KNVB-beker is de kortste weg naar internationaal voetbal.

Lees ook De Graafschap zonder Hamdaoui tegen Vitesse; Van Huizen vervangt Van de Pavert Lees meer

,,We hebben de Dennenappel (beker, red.) in 2017 gewonnen”, zegt Courbois. ,,Dat was een hoogtepunt uit de historie van Vitesse. Dat leverde ook direct een plek in de groepsfase van de Europa League op. We weten hoe belangrijk de beker dus is. En hoe mooi ook.”

De Graafschap is te goed om rustig aan te kunnen doen

,,Dat we nu thuis spelen, is ideaal. Een duel met De Graafschap is ook veel beter dan een uitwedstrijd tegen een club uit de tweede divisie. Dan is de ambiance anders en wil Vitesse nog wel eens op zijn elfendertigst voetballen. Dat kan nu niet. Daar is De Graafschap doodgewoon te goed voor.”

Vitesse speelde vorig seizoen tweemaal tegen De Graafschap. In Doetinchem waren de Superboeren met 2-2 de morele winnaar. In Arnhem volgde een vernedering: 6-1. Later degradeerde de club uit Doetinchem.

,,Vitesse moet de klus klaren, dat is helder”, zegt Courbois. ,,Maar De Graafschap staat er in de eerste divisie wel goed op. GelreDome zal niet heel vol zijn, met dit ongunstige tijdstip (aftrap 18.30 uur, red.). En De Graafschap wil stunten. Maar ook met een ander team (coach Leonid Sloetski voert wisselingen in zijn team door, red.) moet dit gewoon een overwinning voor Vitesse zijn.”