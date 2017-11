Vitesse is vanavond het baken van Nederlands hoop in bange dagen

Vitesse koestert in poule K van de Europa League niettemin grote ¬ambities. Dat is sportieve eerzucht, verklaart Fraser. ,,We streven altijd het hoogste goed na. In ons geval is dat overwinteren. In theorie kan dat. Dan moeten wij nu winnen van Zulte Waregem. Als Lazio Roma dan ook wint, komen we op twee punten van OGC Nice. Dan is er een kans om verder te komen in de Europa League.’’



Maar Fraser plaatst daar meteen een kanttekening bij. ,,Of dit allemaal ook realistisch is, is een ander verhaal. Het Nederlandse voetbal is heel ver afgegleden. Ik ben vooral blij dat het besef er nu in alle lagen van het land is. Dat het zelfbeeld wordt bijgesteld. Dat is keihard, maar ook nodig om weer uit de crisis te komen.’’



Een knock-outfase zonder Nederlandse inbreng kwam in het seizoen 1998/1999 voor het laatst voor. Dat gitzwarte scenario dient zich nu in alle omvang weer aan.



,,Wij willen heel graag’’, zegt Fraser. ,,En ik erken de waarde van een overwinning. Die is voor Vitesse én het Nederlandse voetbal enorm. Maar ik vind niet dat Vitesse afgerekend mag worden op de malaise van het Nederlandse voetbal in Euro¬pa. Dat wij nu de resultaten moeten neerzetten. Daar zijn allereerst onze topclubs verantwoordelijk voor. Vitesse is niet de Messias. Deze club ligt nu onder een vergrootglas, omdat de top niet eens meedoet.’’