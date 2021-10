Vitesse jaagt tegen Heerenveen op eerherstel: Iedereen weet wat er op het spel staat

ARNHEM - Vitesse jaagt op eerherstel. Na de sof tegen Go Ahead Eagles moet de Arnhemse club de plek in de subtop vasthouden met een resultaat bij Heerenveen. Coach Thomas Letsch kan geen beroep doen op Maximilian Wittek, die met een knieblessure kampt. Matus Bero is geschorst.

Wittek heeft de kniekwetsuur opgelopen in de Conference League tegen Tottenham Hotspur. De Duitser, matchwinnaar tegen de Engelsen in GelreDome, is ook een groot vraagteken voor de return in Engeland, aanstaande donderdag.

,,We nemen geen enkel risico”, stelt coach Letsch. ,,Heerenveen komt te vroeg, Spurs wellicht ook. We moeten kijken naar de lange termijn. We hebben Maxi over het gehele seizoen hard nodig.”

Volledig scherm Tomas Hajek (links) duelleert met Feyenoordr Ceriel Dessers. Rechts verleent Sondre Tronstad assistentie. © Pro Shots / Erik Pasman

Hajek

Voor de invulling van de vacante positie op links komen Tomas Hajek en Romaric Yapi in aanmerking. Na de kapitale fout van de Fransman tegen Go Ahead Eagles, de inleiding voor de 2-1 nederlaag, lijkt de defensieve variant met Hajek logisch. Ook, omdat Vitesse een uitwedstrijd (zaterdagavond, aftrap 20.00 uur) voor de boeg heeft.

,,Na die zure nederlaag tegen Eagles moeten we weer omschakelen”, zegt Letsch. ,,Het is zaak in Heerenveen een goed resultaat neer te zetten, om in de subtop te blijven staan. Het is duidelijk dat de foutenlast omlaag moet. Allereerst is het zaak het rendement uit kansen op te krikken. Maar tegen Go Ahead werd ook heel duidelijk dat we in wedstrijden zonder vorm onnodige risico’s moeten vermijden. Dan maar de lange bal.”

Zware wedstrijd

In Heerenveen wacht een zware wedstrijd. Maar Letsch ziet ook kansen. De Friezen kiezen voor de aanval. Er komt ruimte in het Abe Lenstra Stadion. ,,Wij moeten ons niveau halen”, weet Letsch. ,,We hebben een tik gekregen van Go Ahead. Zo weet iedereen wat er nu op het spel staat.”

Vitesse won voor het laatst in 2017 in Heerenveen (4-0, met goals van Rashica, Linssen, Foor en Matavz). De afgelopen twee edities leverden nederlagen op. Vorig jaar was Henk Veerman de beul van de Arnhemse formatie. Een jaar eerder ging de Gelderse equipe in Friesland met 3-2 onderuit. Dat was de laatste wedstrijd van de Rus Leonid Sloetski.

Volledig scherm Vitesse-coach Thomas Letsch tijdens de wedstrijd tussen Vitesse en Go Ahead Eagles. © ANP

Reiziger en Manhoef

Bij Vitesse ontbreekt Million Manhoef nog meerdere weken. Het talent is op de weg terug na een knieblessure. Letch gaat ervan uit dat de linkspoot over enkele weken weer de groepstraining hervat.

Derde doelman Daan Reiziger is tot de jaarwisseling uitgeschakeld. De keeper, in de zomer overgekomen van Jong Ajax, heeft een operatie ondergaan aan de pols. De sluitpost was al langer uitgeschakeld, maar het herstel vorderde uiteindelijk niet naar behoren.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Gboho, Tronstad, Hajek; Darfalou, Openda; Frederiksen.