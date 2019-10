‘Vitesse kan gat met de concurrentie gaan vergroten’

Vitesse staat de komende weken tegenover VVV-Venlo, ADO Den Haag, FC Emmen, FC Groningen, Sparta en Heerenveen. Tussendoor is er ook nog de bekerwedstrijd tegen De Graafschap. De Arnhemse club moet de toppositie in de eredivisie vasthouden. Daarbij biedt het programma de kans het gat met concurrenten als FC Utrecht en Feyenoord groter te maken. ,,Dit is een kans om stevig in de top vier te blijven”, weet Courbois.

Dun koordje

Europees voetbal is het ultieme doel van de club. Courbois: ,,Wij als supporters hebben een mooi liedje: ‘Barcelona en Milaan, Vitesse Arnhem komt er aan’. Maar ik ben op mijn hoede.



Vitesse begeeft zich in voetbaltechnisch opzicht op zo’n dun koordje dat we er ook zo een keer van kunnen afvallen. Ik heb niet meteen het idee dat Vitesse dit volhoudt.”



Trainer Leonid Sloetski kan dit seizoen niet meer beschikken over Hilary Gong en Charly Musonda. Na de Nigeriaan (eerder deze zomer) is nu ook Chelsea-huurling Musonda geopereerd. Er wacht een revalidatietraject van vele maanden voor de Belg.



,,Oussama Tannane is ook geblesseerd, dus worden de keuzes voor de trainer beperkt”, zegt Courbois. ,,In de geest van Sloetski: VVV wordt een very difficult game.”