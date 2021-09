Vitesse kan miljoenen verdienen in Conference League

ARNHEM - Vitesse richt alle pijlen op de Europa Cup. De Conference League is van groot sportief en financieel belang voor de Arnhemse club. Er zijn met het avontuur over de grens miljoenen euro’s te verdienen. Met de coronacrisis zijn dat zeer welkome inkomsten voor de eredivisionist.

Vitesse start de groepsfase van de Conference League donderdag met de wedstrijd in Slovenië tegen NS Mura. De Arnhemse club ontvangt voor deelname aan het derde Europese toernooi voor clubteams 2.94 miljoen euro aan startgeld. Een overwinning levert 500.000 euro op, een gelijkspel is goed voor 166.000 euro.

Zware poule

Vitesse zit in een zware poule. Tottenham Hotspur is de topfavoriet voor de eindzege van de Conference League. De Franse subtopper Stade Rennes wordt ook hoger ingeschat dan de Nederlandse club.

Maar slaagt Vitesse erin de knock-outfase te bereiken, dan stroomt een extra 600.000 euro binnen. Een plek in de kwartfinale is goed voor 1 miljoen euro. De halve finale levert 2 miljoen op en bij een plek in de finale in Tirana keert de Europese voetbalbond UEFA 3 miljoen uit. De winnaar ontvangt dan nog eens een extra 2 miljoen.

Het maximale prijzengeld voor een club in de Conference League kan zo 15 miljoen euro bedragen. Dat is veel minder dan de verdiensten in de Champions League. Daar kan de winnaar maximaal 89 miljoen bijschrijven.

TV-pool

In de Conference League zijn er ook nog inkomsten via de zogeheten tv-pool. De deelnemers verdelen daarbij 23,5 miljoen euro. Die gelden worden uitgekeerd naar gelang de eindstand in de competitie van het eigen land. Clubs halen ook nog inkomsten op uit merchandising en kaartverkoop.

Vitesse heeft de groepsfase van de Conference League bereikt via de vierde plaats in de eredivisie, afgelopen seizoen. In de kwalificatiereeks werden Dundalk uit Ierland en de Belgische club Anderlecht uitgeschakeld. Het duel met NS Mura begint donderdag om 18.45 uur.