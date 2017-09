Vitesse klopt Ajax in Arena

Na rust moest Ajax komen. Daarbij redde doelman Remko Pasveer op een vlammend schot van Dolberg en ging een inzet van Hakim Ziyech rakeling naast. Lasse Schöne, bij rust gekomen, was ook dicht bij de aansluitingstreffer.



Tegenslag was er binnen het uur wel. Thulani Serero, beste man bij Vitesse, raakte opnieuw geblesseerd. De Zuid-Afrikaan was na een peesblessure in de knie juist net terug in de Arnhemse ploeg.



Ajax zette intussen vol aan, maar faalde in de afwerking. Klaas-Jan Huntelaar schoot in vrije positie op de paal en Amin Younes miste alleen voor Pasveer.



Voor de 1-2 kwam de hulp dus van Vitesse. Na 83 minuten liet invaller Maikel van der Werff een voorzet van Ziyech lopen. Nick Viergever reageerde wel en werkte de bal binnen. Maar Vitesse kwam daarna niet meer in de problemen en won in Amsterdam.