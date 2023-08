Vitesse komt in zoektocht naar aanvallende versterking uit bij Zweedse spits Joel Voelkerling Persson

Voelkerling Persson (20) ontbreekt in de wedstrijdselectie van Lecce voor het uitduel met Fiorentina, zondagavond. De club verklaart op de website dat de lange spits onderweg is naar Nederland om zijn transfer naar Vitesse af te ronden.

Voelkerling Persson groeide op in de jeugd van Trelleborg in Zweden en zat enkele jaren in de opleiding van AS Roma, waar hij in 2019 belandde. De spits maakte kort ook deel uit van de selectie van coach José Mourinho, maar werd vorig jaar zomer verkocht aan Lecce. De aanvaller is tweevoudig Zweeds jeugdinternational.