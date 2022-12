Vitesse krijgt er een soldaat bij: Dominik Oroz keert terug uit Oostenrijk

Vitesse breidt de selectie verder uit. Dominik Oroz keert terug uit Oostenrijk. Zijn huurperiode bij SK Sturm Graz is vervroegd afgebroken. De verdediger sluit per direct aan in Arnhem.

Vitesse verhuurde Oroz (22) in juli voor een jaar aan Sturm Graz. De verdediger zat al sinds maart vast in Oostenrijk, omdat hij daar zijn dienstplicht moest vervullen. De Bundeswehr was onvermurwbaar, nadat de prof bij herhaling was vergeten vrijstelling aan te vragen. In het Alpenland kon de soldaat bij Graz tenminste nog voetballen.

Oroz speelde slechts een half jaar in Oostenrijk. Daarbij was hij geen basiskracht bij Graz. Hij kwam tot twee duels in de Oostenrijkse eerste liga en twee wedstrijden in de Europa League, waaronder de confrontatie met Feyenoord (6-0 verlies). Verder zat hij in het tweede team.

Soldaat

Sturm Graz had bij de huurdeal met Vitesse een optie tot koop bedongen, maar die laten de Oostenrijkers schieten. ‘Soldaat’ Oroz mag terug naar Nederland.

Oroz staat bij Vitesse nog tot juli 2024 onder contract. Terwijl hij zijn dienstplicht vervulde in Oostenrijk verlengde hij zijn verbintenis in Arnhem nog met een jaar.

Oroz is inmiddels weer uit het leger. De verdediger gaat normaal gesproken met de Gelderse club mee op het trainingskamp in Portugal.

Goals in derby tegen NEC

Oroz is de eerste nieuweling van Vitesse deze winter. Hij kwam in zijn eerste periode in Arnhem tot 43 duels en drie doelpunten. De Oostenrijks-Kroatische verdediger vergaarde vooral roem door zijn twee goals in de derby tegen NEC, afgelopen jaar. Die wedstrijd won de club met 4-1.

Vitesse hoopt deze dagen ook de beschikking te krijgen over Davy Pröpper. De 19-voudig international traint momenteel vrijblijvend mee in Arnhem, nadat hij in januari zijn voetbalcarrière beëindigde. De eredivisionist hoopt dat de middenvelder de ‘kriebels’ weer krijgt en zijn loopbaan een nieuwe start geeft.

Vitesse staat na een slechte competitiestart op plek 13 in de eredivisie en strijdt dit jaar tegen degradatie uit de eredivisie.

Volledig scherm Dominik Oroz viert de zege op NEC. © Pro Shots / Paul Meima

