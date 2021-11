Vitesse kweekvijver voor trainers eredivisie: Dick Schreuder nieuwe coach PEC Zwolle

ARNHEM - Vitesse is een kweekvijver voor trainers in de eredivisie. Dick Schreuder wordt de nieuwe coach van PEC Zwolle. De assistent van Thomas Letsch verlaat de Arnhemse club per direct voor zijn nieuwe klus. In Overijssel wordt handhaven zijn missie.

Barnevelder Schreuder (50) tekent voor anderhalf jaar bij PEC. Hij is na Joseph Oosting de tweede coach, die in korte tijd de stal van Vitesse verruilt voor een andere eredivisieclub. Oosting is sinds de zomer hoofdtrainer van RKC Waalwijk. Schreuder werd in Arnhem binnengehaald als zijn opvolger.

Schreuder neemt in Zwolle weer de taken over van Art Langeler, die na de slechte seizoenstart is vertrokken bij de club. PEC staat troosteloos onderaan in de eredivisie. Na twaalf duels heeft de club pas vier punten verzameld.

Schreuder werd in juni bij Vitesse aangesteld als één van de assistenten van hoofdtrainer Thomas Letsch. De voormalig middenvelder van PSV, FC Groningen, Stoke City en Go Ahead Eagles was voor zijn kortstondige verblijf in Arnhem de assistent van zijn broer Alfred Schreuder bij de Duitse Bundesligaclub Hoffenheim.

Als coach begon Schreuder bij SDV Barneveld. Na een hoofdtrainerschap bij Katwijk fungeerde hij als assistent bij Philadelphia Union in de Verenigde Staten en Barnet in Engeland.

Vitesse gaat nu op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. De Arnhemse club bereidt zich voor op de topper in de eredivisie tegen PSV, van zaterdagmiddag (aanvang 16.30 uur). Volgende week donderdag wacht in Frankrijk voor de Conference League de wedstrijd tegen Stade Rennais.