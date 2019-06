Vitesse laat Büttner gaan

De gehuurde spelers Martin Ødegaard (Real Madrid), Mohammed Dauda (Anderlecht) en Eduardo, Charly Musonda en Jake Clarke-Salter (Chelsea) zijn terug naar hun clubs. Arnold Kruiswijk is gestopt en Maikel van der Werff is transfervrij vertrokken. Datzelfde geldt voor Büttner, tenzij er alsnog een opening in de onderhandelingen wordt gevonden.

,,Het is een trend dat de transfermarkt relatief laat pas echt op gang komt”, stelt Allach. ,,Uiteraard hebben wij de schaduwlijsten klaar liggen en zijn we achter de schermen volop bezig om de selectie weer op volle sterkte te brengen.”

Voor Allach is het belangrijk dat clubeigenaar Valeri Oyf het budget voor de selectie op peil houdt. Bij Vitesse wordt in andere geledingen bezuinigd, om de kosten naar beneden te krijgen. De club houdt de ambitie voor komend seizoen ook overeind. Dat is een ticket voor Europees voetbal. De Arnhemse club is daar afgelopen voetbaljaar niet in geslaagd.