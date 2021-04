Vitesse laat kansen liggen maar houdt Feyenoord op afstand in strijd om Europees ticket

ROTTERDAM - Vitesse houdt directe concurrent Feyenoord op afstand in de strijd om de Europese tickets. Een week na de verloren bekerfinale speelden de Arnhemmers zondag gelijk in De Kuip, 0-0. Het gat tussen beide ploegen blijft zo twee punten in Arnhems voordeel.

Feyenoord eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor aanvoerder Steven Berghuis, maar ook Vitesse ontving kaarten met gevolgen: drie spelers zijn geschorst voor de volgende wedstrijd.

Vitesse-trainer Thomas Letsch moest het in De Kuip doen zonder Eli Dasa -de sterkhouder op de rechterflank raakte geblesseerd in de bekerfinale- en de geschorste Jacob Rasmussen. Dominik Oroz startte op rechts, Hajek in de achterhoede.

Feyenoord zat er in de openingsfase bovenop. Onder de luide steun van de 6500 aanwezige supporters zocht de thuisploeg de weg naar voren. Toen de eerste storm ging liggen nam Vitesse over, en kreeg via met name Loïs Openda de betere kansen. Tot vier keer toe stuitte de Belg in de eerste helft op Feyenoord-doelman Bijlow. Na een half uur liet Steven Berghuis de grootste Feyenoord-kans onbenut. Vrij voor het doel kreeg hij een voorzet vanaf links niet tussen de palen.

Schorsingen

Hoogstaand was het spel niet, felheid kon beide ploegen niet ontzegt worden. Scheidsrechter Higler gaf voor rust vijf keer geel, de eerste al na drie minuten aan Tomas Hajek. Daarna kreeg Vitesse kaarten met gevolgen. Wittek, Bazoer en Tronstad zijn geschorst voor de volgende wedstrijd (PEC Zwolle thuis).

Volledig scherm Steven Berghuis ziet rood na zijn overtreding op Maximilian Wittek. © Pro Shots / Mischa Keemink Na rust bleef het spel rommelig. Feyenoord toonde zich met invaller Leroy Fer sterker op het middenveld, waardoor de aanvallen voor Vitesse schaars werden. De rode kaart van Steven Berghuis -late tackle van achteren op Wittek- luidde opvallend genoeg een slotoffensiefje van Feyenoord in. Vermoeid, maar met een man meer stond Vitesse even onder druk. Met het inbrengen van frisse krachten herstelde Vitesse in de slotfase op tijd het evenwicht. De genadeklap aan Feyenoord bleef uit, maar na de overwinning in Arnhem kan Vitesse tevreden zijn met een punt.

Conference League

Vitesse ligt op koers om de play-offs te ontlopen. In het slot van de competitie treffen de Arnhemmers achtereenvolgens PEC Zwolle, Sparta, Fortuna Sittard en Ajax. Daarin moet het de twee punten voorsprong op Feyenoord verdedigen om plek vier veilig te stellen. De Rotterdammers hebben met ADO, Ajax, Heracles en RKC een op papier vergelijkbaar programma. De vierde plaats op de ranglijst levert een ticket voor de (derde voorronde) van de Europese Conference League op. De nummer vijf van de eindstand in de competitie wordt veroordeeld tot de play-offs, daar ligt startbewijs voor de tweede voorronde in de Conference League klaar.

Feyenoord - Vitesse 0-0 (0-0) Toeschouwers: 6500

Scheidsrechter: Higler



Rode kaart: Berghuis (Feyenoord)

Gele kaart: Toornstra, Malacia (Feyenoord), Hajek, Wittek, Bazoer, Tronstad (Vitesse) Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Diemers (46. Fer), Toornstra, Kökcü; Berghuis, Linssen (72. Bozenik), Sinisterra (79. Balde). Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Hajek; Oroz (72. Touré), Tronstad, Tannane, Bero, Wittek (78. Manhoef); Broja (85. Darfalou), Openda (85. Gong).

