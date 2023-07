Vitesse lanceert nieuw shirt met slogan: ‘10 jaar Papendal, ons thuis’

Vitesse beschikt nu tien jaar over het nieuwe complex op Papendal, als opvolger van De Slenk, de oude accommodatie. Elementen daarvan zijn terug te zien in het tricot. Zo is het embleem van de poort van het Vitesse-complex in de kraag verwerkt.

Vitesse heeft sinds dit seizoen het Nederlandse sportmerk Robey als kledingsponsor. Het klavertje vier van de firma is ook op het shirt terug te vinden. Dat prijkt op de schouder. Het logo van Vitesse zit in het rugnummer. In de kousen staat het tienjarig jubileum van Papendal, met de jaartallen ‘2013-2023’.

De nieuwe wedstrijdkleding van Vitesse is verkrijgbaar vanaf 22 juli in de nieuwe webshop van de club en in de fanshop in GelreDome. Maar het tenue kan ook alvast online besteld worden bij de club.

Volledig scherm Davy Pröpper, Marcus Steffen en Marco van Ginkel met het nieuwe tricot van Vitesse. © Foto Vitesse Media