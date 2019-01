Vitesse legt aanvaller Margaret vast

Column Vuile grond

4 januari Vitesse strijkt dit jaar neer op een bijzondere locatie. Uitvalsbasis voor het winterse trainingskamp is Amendo­eira Golf Resort, een luxueus oord in de Algarve tussen Portimão en Albufeira. Een zomers vakantieparadijs, dat in de winter totaal uitgestorven is. Spanje is dan verruild voor Portugal, ook hier regeren pensionado’s het straatbeeld.