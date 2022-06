Vitesse legt met Haïtiaanse wingback Arcus eerste versterking voor nieuwe seizoen vast

Arcus (25) maakt na vijf seizoenen bij AJ Auxerre in de Franse Ligue 2 de overstap naar Vitesse. De 25-voudig Haïtiaans international moet in Arnhem de opvolger worden van de Israëliër Eli Dasa, die transfervrij vertrekt.

Arcus is nog in afwachting van zijn werkvergunning. Maar vanwege interlandperiode van juni sluit hij toch pas later in de voorbereiding aan bij Vitesse.

Arcus was de afgelopen jaren vaste waarde bij Auxerre. In mei vierde hij met de Franse club de promotie naar de Ligue 1. Via een strafschoppenreeks werd in de play-offs Saint-Etienne geëlimineerd.

Arcus is geboren in Port-Au-Prince, de hoofdstad van Haïti. In 2015 stak hij de Caribische Zee over naar Frankrijk. Via Troyes, Lille en Cercle Brugge kwam hij bij Auxerre terecht.

Arcus is een welkome versterking in Arnhem. Bij Vitesse zijn de sterkhouders Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi en Dasa transfervrij vertrokken. Daarbij vallen de huurlingen Loïs Openda (Club Brugge), Jacob Rasmussen (Fiorentina), Adrian Grbic (FC Lorient) en Yann Gboho (Stade Rennais) weg.

Meulensteen en Ozornwafor

Vitesse aast ook op centrumverdediger Valentine Ozornwafor van Charleroi. Maar de kans dat de Nigeriaan in Arnhem belandt, is zeer klein. De transfersom van de Belgische club ligt te hoog.

Vitesse wil Melle Meulensteen losweken bij RKC. De club uit Arnhem is in onderhandeling met de Brabantse eredivisionist, maar van een akkoord is nog geen sprake. Meulensteen staat in Waalwijk nog onder contract tot juli 2024.