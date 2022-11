Vitesse legt Schreuder op hakblok: Million Manhoef zorgt als ‘counterkoning’ voor sensatie tegen Ajax

Vitesse-supporters pakken weer de boot richting Deventer voor uitwed­strijd tegen Go Ahead Eagles

ARNHEM/ DEVENTER - Wegens gebleken succes reizen supporters van Vitesse ook dit seizoen weer per boot naar de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in Deventer. De bootreis was 1 mei de ludieke afsluiting van een door corona geplaagd voetbalseizoen en gaat zondag 13 november in de herhaling.

28 oktober