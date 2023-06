Vitesse maakt werk van komst PSV-talent Tielemans

Tielemans (21) beschikt over een aflopend contract in Brabant. PSV wil zijn overeenkomst wel verlengen, maar de multifunctionele middenvelder heeft dat aanbod afgewezen. Het talent wil volop speeltijd krijgen en die kans is in Eindhoven gering, met Joey Veerman en vermoedelijk enkele aankopen als concurrentie. Nog een jaar Jong PSV is voor zijn persoonlijke ontwikkeling geen optie.

Tielemans speelde de afgelopen drie seizoenen met Jong PSV in de eerste divisie. In het beloftenteam was hij een vaste waarde. Daarvoor zat hij jaren in de opleiding van de Eindhovense club.

Tielemans behoort tot de beste PSV-beloftes van het afgelopen seizoen en is volgens kenners één van de beste spelers uit de eerste divisie. Vitesse-trainer Phillip Cocu is zeer gecharmeerd van de middenvelder, die voor de Arnhemse club zowel sportief als financieel interessante speler is. Hij is transfervrij en kan nog doorgroeien in Gelderland.

Vitesse heeft voor Tielemans wel volop concurrentie. Die komt uit binnen- en buitenland. Het talent maakte bij Jong PSV een prima indruk tijdens nationale en internationale wedstrijden.