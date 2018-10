Vitesse met glansrol Darfalou naar zege op Heracles

Vitesse kon de ruime zege goed gebruiken. De laatste weken presteerde de Arnhemse equipe onder de maat. Daarbij was de nederlaag bij Feyenoord (2-1 in de slotfase) een mokerslag. De Russische coach Leonid Sloetski kon voor het duel met Heracles door blessures buiten Matavz (kuitbeenbreuk in De Kuip) ook niet beschikken over Roy Beerens (enkel), Rasmus Thelander (enkelbreuk), Arnold Kruiswijk (rug), Charly Musonda (knie) en Hilary Gong (knie). Daarbij waren Thomas Bruns en Danilho Doekhi geschorst.