Vitesse met terechte zege op VVV naar bekerfinale

Maar in het slotkwartier volgde dan toch gerechtigheid in GelreDome. Armando Broja brak de ban. De huurling van Chelsea scoorde met de kop. De assist was van Oussama Tannane. De Marokkaan had eigenlijk nog geen bal goed geraakt.



De spelmaker besliste de halve finale ook nog. Met een prachtige knal in de bovenhoek sloeg Tannane vlak voor tijd toe. VVV zette na de 2-0 nog aan, maar doelman Remko Pasveer hield Vitesse op de been. Op 18 april staat hij in De Kuip.