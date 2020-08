Vitesse mikt op Chelsea-talent Broja

Broja (18) is kind van Albanese ouders. Hij is geboren en getogen in Slough in Engeland en maakt al jaren deel uit van de opleiding van Chelsea. Afgelopen seizoen zat de 1.91 meter lange spits in de selectie van de Londense club. Hij maakte zijn officiële debuut in de Premier League in maart van dit jaar, met vier minuten speeltijd tegen Everton als vervanger van Olivier Giroud.