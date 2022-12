Vitesse moet creatief zijn op de transfermarkt: ‘Coley Parry zet geen drie koffers vol geld klaar’

Cocu begrijpt boze reactie fans Vitesse: ‘Wij zitten ook allemaal met zo’n sik op de bank’

De teleurstelling is enorm bij Vitesse na de 4-0 nederlaag tegen Sparta. Coach Phillip Cocu begrijpt daarbij de onvrede bij de supporters. ,,Dit is in alles pijnlijk”, stelde de trainer na afloop.

5 november