Vitesse moet lef tonen in Johan Cruijff Arena: ‘Alleen verdedigen is kansloos’

Toon flair en vertrouwen, maar word vooral niet overmoedig. Zorg dat de ruimtes klein blijven als Ajax de bal heeft. Zorg zelfs dat die piepklein zijn. Maar zoek in balbezit vooral de diepte. Rek dan uit als een accordeon. Alles moet kloppen voor een zege van Vitesse in Amsterdam, stellen Remko Pasveer en Thomas Bruns. Maar de beloning is dan wél de koppositie in de eredivisie.

Pasveer (36) en Bruns (28) weten exact welke wapens nodig zijn voor een Arnhemse vreugde-explosie in de Johan Cruijff Arena. Zij zijn de laatste ‘overlevenden’ van de overwinning van Vitesse in september 2017 in de hoofdstad, met de goals van sprintkanon Milot Rashica en boegbeeld Guram Kashia (1-2). ,,Dat was een surprise”, zeggen ze in koor. ,,Er ligt nu een strijdplan voor een nieuwe verrassing.”