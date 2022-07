Vitesse moet voor Ferro start zijn van terugreis naar de top: ‘Ik ben ervan overtuigd geraakt dat ik bij Vitesse pas’

Het Portugese horecazaakje Bomboca in het centrum van Arnhem kent hij al. De integratie van Ferro (25) in de Gelderse hoofdstad is gisteren na zijn aankomst in Nederland in sneltreinvaart begonnen. De nieuwe Portugese verdediger van Vitesse wordt voor een jaar gehuurd van Benfica. De eredivisionist heeft daarbij een optie tot koop bedongen.