Vitesse na galavoorstelling tegen FC Groningen naar finale play-offs

Sloetski moet puzzelen in veldhospi­taal Vitesse

20 mei ARNHEM - Vitesse is voor de return in de play-offs om Europees voetbal tegen FC Groningen veranderd in een veldhospitaal. Coach Leonid Sloetski moet door een waslijst aan blessures met zijn opstelling puzzelen. Mohammed Dauda is nog de enige fitte spits aan Arnhemse zijde.