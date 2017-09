Vitesse na spectaculair duel met lege handen

ARNHEM – Vitesse verkocht donderdagavond de huid duur in het eerste pouleduel in de Europa League tegen Lazio Roma, maar stond wel met lege handen: 2-3. De Arnhemse ploeg van trainer Henk Fraser kon tot tweemaal toe een voorsprong niet vast houden.

Lazio Roma-trainer Simone Inzaghi hield in het Arnhemse GelreDome, waar het dak op last van de UEFA geopend moest blijven, de basisspelers Lucas, Immobile, Lulíc, Milinkovic-Savic en Radu aan de kant, maar gaf de Nederlandse international Stefan de Vrij wel een basisplaats.

Geen slachtvee

Vanaf de eerste minuut werd duidelijk dat Vitesse niet als slachtvee wilde fungeren. De Arnhemmers vochten zich direct in de wedstrijd en kregen in de tweede minuut al de eerste mogelijkheid. Bryan Linssen nam de bal echter verkeerd aan, zodat Lazio-doelman Strakosha erger kon voorkomen.

Daarna kwam Vitesse ook een paar keer goed weg. Caicedo passeerde de weifelende doelman Remko Pasveer, maar schoot de bal in het zijnet. Ook Luis Alberto en De Vrij waren met kopballen dicht bij de 0-1 in het sfeervolle, bijna uitverkochte GelreDome.

1-0

In de 33ste minuut opende Vitesse op prachtige wijze de score. Milot Rashica leverde vanaf de rechterkant een puntgave voorzet af die door spits Tim Matavz werd binnengelopen: 1-0. In de extra tijd van de eerste helft kreeg Caicedo nog een kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet werd geblokt.

In de rust greep trainer Inzaghi in en liet sterspeler Ciro Immobile zijn trainingspak uittrekken. De Italiaans international werd al snel gevaarlijk, maar doelman Pasveer bracht in de 50ste minuut nog redding. Enkele seconden later was de goalie echter kansloos op een geplaatste bal van Marco Parolo: 1-1, die profiteerde van gepruts van Maikel van der Werff.

2-1

Vitesse was echter niet onder de indruk en was in de 55ste minuut na een vlammend schot van Thomas Bruns al dicht bij de 2-1. Twee minuten later was het echter wel raak. De inlopende Linssen passeerde Strakosha na wederom een mooie voorzet van Rashica: 2-1. Inzaghi rook onraad en bracht snel achter elkaar ook zijn sterkhouders Lulic en Milinkovic-Savic in het veld.

Vitesse liep na de hernieuwde voorsprong niet terug, maar ging zelf op zoek naar een nog grotere voorsprong. In de 63ste minuut liet Matavz een vlammend schot los dat Starkosha nog maar net kon keren. En nog geen minuut later schoot Bruns in vrijstaande positie rakelings naast na een prachtig hakballetje van de uitblinkende Rashica.

Kansloos

De extra klasse van de Italianen zorgde er echter voor dat ze in de 67ste minuut alweer op gelijke hoogte kwamen. Zeer koelbloedig zorgde Immobile voor de 2-2. Met een geplaatste schuiver liet hij Pasveer volstrekt kansloos.

Daarna werd zichtbaar dat Vitesse vermoeid raakte. In de 75ste minuut ging aanvoerder Guram Kashia ernstig de fout en gaf Allessandro Murgia zo een vrije doortocht: 2-3. Met Luc Castaignos in de ploeg voor Matavz wilde Vitesse er nog een slotoffensief uitpersen. Castaignos kreeg vijf minuten voor tijd een grote kans op de 3-3, maar kopte een voorzet van Rashica naast.