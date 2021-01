Vitesse na zwaarbevochten zege op Utrecht mede-koploper in de eredivisie

De vreugde is er in het Arnhemse kamp niet minder om. Onder coach Thomas Letsch verrast de Gelderse equipe. De Duitser kan nu de komende dagen vanuit zijn sofa thuis rustig bekijken hoe Ajax, PSV en Feyenoord zich manifesteren.

Vitesse neemt regie over

In het boeiende duel in GelreDome waren de eerste kansen voor FC Utrecht, met onder andere een kopbal van Willem Janssen. Daarna nam Vitesse de regie over. De Arnhemse club scoorde na 11 minuten ook via Oussama Darfalou, maar de goal werd na interventie van de VAR afgekeurd. Loïs Openda had buitenspel gestaan.