Vitesse naar groepsfase Conference League na zege op Anderlecht

De Arnhemmers vlogen uit de startblokken. Al na vier minuten knalde Wittek raak. De Duitse linksback nam samen met Eli Dasa de hoekschop kort en haalde uit, via het been van Joshua Zirkzee ging de bal achter doelman Hendrik Van Crombrugge: 1-0. Vitesse kreeg daarna nog een aantal schietkansen via Wittek en Sondre Tronstad. Anderlecht werd nauwelijks gevaarlijk.



Het begin van de tweede helft was een kopie van de eerste. Opnieuw was het na vier minuten raak. Weer was Wittek de doelpuntenmaker. Na een mooie aanval van Vitesse behield Dasa had overzicht en bediende de vrijstaande Duitser, die heel fraai uithaalde: 2-0.