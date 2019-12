Vitesse neemt afscheid van jeugdtrainer Van Beukering

Jong Vitesse sluit slechte eerste helft van competitie af met nederlaag

9 december DEVENTER - De eerste seizoenshelft van Jong Vitesse is volledig mislukt. De Arnhemse formatie komt na een slecht half jaar terecht in de degradatiepoule bij de reserveteams van het betaalde voetbal. De 2-0 nederlaag bij Go Ahead Eagles van maandagmiddag past in de malaise van de voorbije maanden.