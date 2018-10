Vitesse neemt op 1 december afscheid van boegbeeld Kashia

Kashia (31) vertrok deze zomer, na acht seizoenen trouwe dienst, bij Vitesse. Hij zette zijn carrière voort bij San Jose Earthquakes in de Amerikaanse profcompetitie. Een afscheid van het publiek was er nog niet .

Kashia kwam bij Vitesse tot liefst 244 eredivisieduels. Dat is een clubrecord. Hij scoorde uiteindelijk 20 keer in Gelderse dienst. Kashia was ook de aanvoerder van het team dat in 2017 de KNVB-beker won. Dat was de eerste prijs in de historie van Vitesse.