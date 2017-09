'Vitesse nu al nagenoeg kansloos voor Europees voetbal'

VIJF VRAGENARNHEM - De uitschakeling van Vitesse is de absolute sensatie in de eerste ronde van de KNVB-beker. Vijf vragen over de historische afgang van de titelverdediger in Amsterdam.

Ongekend. Vitesse is in de beker al eerder door amateurclubs uitgeschakeld. De nederlaag in 2008 bij FC Lienden (1-0) is een zwarte bladzijde in de clubgeschiedenis. En het verlies in 1987 bij Venray (3-0) mag er ook wezen. Maar de eliminatie door Swift is van een totaal andere orde. Dat is een nederlaag tegen een club op het vijfde (!) niveau van Nederland. En wat alles nóg erger maakt: Vitesse is als titelverdediger meteen in de eerste ronde al uitgeschakeld. Dat is in Nederland nog nooit voorgekomen. Dat feit blijft dus voor eeuwig aan de club plakken.

Overschat jezelf niet. Waar sta je als je in één week Lazio Roma weerstand kunt bieden en onderuit gaat tegen de hobbyisten van Swift? Dan ben je niet zo goed als je denkt. Dit roept op tot nederigheid.

Het woord is nu aan Fraser. Tussen de coach en de selectie is een grote klik. Maar topsport is hard en meedogenloos en ingrijpen is logisch.

De boel daarmee compleet op de schop gooien is dat echter niet. Vooral Fankaty Dabo, Maikel van der Werff en Luc Castaignos laten te weinig zien. Tegen Ajax keert daarbij Thulani Serero weer terug na een knieblessure. De Zuid-Afrikaan staat echt als eerste op het wedstrijdformulier.

Ja, dat blijkt wel. Maar dan nog is er geen enkel excuus voor het echec in Amsterdam. Laat het nog maar eens gesteld zijn: dit is een nederlaag bij een club op het vijfde niveau van Nederland. Zelfs het beloftenteam van Vitesse speelt nog hoger.

Vitesse is nu al nagenoeg uitgeschakeld voor Europees voetbal. Ga maar na, zelfs de kampioen speelt volgend jaar voorronde van de Champions League. Probeer met een schier onaantastbare top drie én concurrentie van AZ, Utrecht en Heerenveen maar eens internationaal voetbal veilig te stellen. Via die voorrondes in Europa ook nog. De eerste levenslijn is nu afgesneden. Zie de expeditie naar Swift maar als een soort van zelfmoordpoging.

Financiële schade is er voor Vitesse uiteraard ook nog. En die kan zelfs in de miljoenen gaan lopen. Alleen het startgeld voor de groepsfase van de Europa League bedraagt al 2,5 miljoen euro. Maar direct mist Vitesse nu de recettes uit de beker en dat is ook een klap geld. Dat duel met Swift in Amsterdam is op een geweldige sportieve ramp uitgedraaid.