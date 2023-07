Vitesse oefent in Driel tegen andere club uit de stal van beoogde nieuwe eigenaar Coley Parry

Vitesse oefent dinsdag om 18.30 uur op het hoofdveld van RKSV Driel tegen de Belgische club Patro Eisden. Het is voor supporters de laatste kans om de Arnhemse eredivisionist dicht bij huis in actie te zien voor de start van de competitie.

Patro Eisden komt uit op het tweede niveau van België. De club uit Maasmechelen is in handen Coley Parry, die met zijn Amerikaanse investeringsmaatschappij Common Group ook de beoogde nieuwe eigenaar is van Vitesse. De overname is alleen nog niet goedgekeurd door de KNVB. Daar wachten de Arnhemse club en Parry nu al bijna een jaar op.

Het duel met Patro Eisden in Driel, waar Vitesse vaker te gast is in de voorbereiding, is de enige oefenwedstrijd in de regio tegen een serieuze tegenstander die bij te wonen is door supporters. Eerder in de voorbereiding werd achter gesloten deuren geoefend tegen De Graafschap (5-3 zege) en speelde Vitesse een wedstrijd tegen amateurclub DUNO uit Doorwerth (9-0).

Eerste competitiewedstrijd tegen FC Volendam

Verder speelt de oefencampagne van Vitesse zich af in het buitenland. De selectie is momenteel op trainingskamp in Oostenrijk. Daar oefende het team afgelopen zaterdag tegen de Duitse club VfB Stuttgart (2-1 nederlaag). Vrijdag staat om 15.00 uur het duel met Eintracht Frankfurt op het programma.

Zondag vanaf 13.00 uur presenteert de selectie zich aan de aanhang tijdens de Vitesse Fandag op het trainingscomplex op Papendal. Daarna is volgende week zaterdag is de laatste oefenwedstrijd. In Madrid is dan Getafe de tegenstander van de formatie van trainer Philip Cocu.

Vrijdag 11 augustus start de competitie met een uitwedstrijd tegen FC Volendam. Het eerste thuisduel is acht dagen later. Op zaterdag 19 augustus komt PSV op bezoek in GelreDome. Daarbij zijn Eindhovense supporters niet welkom.