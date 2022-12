Vitesse oefent in Portugal tegen Strasbourg

Vitesse verblijft van 6 tot 16 december in Portugal. De eredivisionist uit Arnhem strijkt neer in Alcantarilha, een dorp in de heuvels van de Algarve.

In het zuiden van Europa bereidt coach Phillip Cocu Vitesse voor op de tweede helft van het seizoen. De Arnhemse club vecht na een slechte start voor handhaving in de eredivisie. De Gelderse formatie staat op de teleurstellende dertiende plek op de ranglijst.

Cocu reist met een grote selectie af naar Portugal. Het is nog onduidelijk of Davy Pröpper in de Algarve aansluit. De Arnhemmer is deze week bij Vitesse weer begonnen met trainen. Hij bekijkt of hij zijn carrière nieuw leven inblaast. De 19-voudig international stopte in januari abrupt met voetballen.