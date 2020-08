Vitesse oefent mét publiek in GelreDome tegen SV Darmstadt 98

VideoARNHEM - Vitesse werkt zaterdagmiddag 5 september voor het eerst sinds 7 maart (Vitesse-FC Twente) weer een wedstrijd met publiek af in thuishaven GelreDome. Bij het oefenduel met SV Darmstadt 98 is plaats voor zo’n tweeduizend toeschouwers.

De wedstrijd tegen de Duitse club wordt zo een oefening in twee opzichten. Het duel is niet alleen voetbaltechnisch een test, Vitesse gaat ook ‘oefenen’ met het coronaprotocol dat is opgesteld voor de wedstrijden in de eredivisie.

Gratis bijwonen

Voor Vitesse-SV Darmstadt 98 worden de seizoenkaarthouders uitgenodigd die nu al een stoel hebben op de Oost-Tribune in GelreDome. ,,Zij krijgen een persoonlijk bericht en mogen de wedstrijd gratis bijwonen. Zo blij zijn we dat we eindelijk in eigen huis weer voor publiek kunnen voetballen”, zegt een clubwoordvoerder.

Tijdens het duel, dat om 13.30 uur begint, moeten supporters 1,5 meter afstand van elkaar houden. Zingen en spreekkoren zijn verboden, applaudisseren is wel toegestaan. Publiek wordt alleen op de Oost-Tribune toegelaten. De andere tribunes blijven dicht. ,,Dat is op dit moment het hoogst haalbare”, aldus Vitesse-directeur Pascal van Wijk.

Protocol goedgekeurd

De club is blij dat de lokale autoriteiten toestemming hebben gegeven om aanhangers toe te laten bij het oefenduel met Darmstadt, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Dat werd eerder niet toegestaan voor de wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf, vrijdagavond in GelreDome. Wie dat duel wil zien, is aangewezen op een livestream (aanvang 18.00 uur, zie link hieronder).

Het protocol voor de eredivisie is inmiddels officieel goedgekeurd door de lokale instanties. Van Wijk: ,,Dat wil zeggen dat ons plan akkoord is bevonden en we, zoals het er nu voorstaat met de huidige actualiteiten, ruim zesduizend supporters kunnen ontvangen bij eredivisiewedstrijden in GelreDome. We kijken erg uit naar het moment waarop we weer met z’n allen de wedstrijden kunnen beleven.”