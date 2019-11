Vitesse onder hoogspanning tijdens crisis: struisvogelpolitiek van Sloetski

Sloetski heeft een masterplan voor het uitduel met Heerenveen. ,,We moeten meer goals scoren dan tegen krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in. Waarom niet? Na Sparta was het vertrouwen weg bij het team. Niet bij mij. We zijn een week verder. De groep zit vol spirit. We staan achter elkaar. Er is ook géén probleem in de selectie.”



In Arnhem zijn de afgelopen weken op alle niveaus wel crisisgesprekken gevoerd. Ook in de spelersgroep. De inhoud blijft geheim, maar de Rus krijgt naar buiten toe alle steun.



Sloetski zelf heeft in anderhalf jaar tijd meermaals aangegeven bijna dagelijks contact te hebben met Oyf. Maar juist deze week is de directe lijn met de industrieel uit Nice niet geopend, zegt hij. ,,Hij heeft mij niet gebeld en ik heb hem niet gebeld. Waarom zou ik over de situatie bij Vitesse praten? We hebben nu meer punten dan vorig jaar. En meer punten dan twee jaar geleden. Er is niets om zorgen over te maken.”



Sloetski heeft daar een punt. Letterlijk. Ten opzichte van de twee voorgaande seizoenen staat bij Vitesse nu één punt meer op de teller. Maar de kritiek is nog nooit zo groot geweest.



De Rus hekelt die afkeer. ,,We staan gewoon vijfde”, zegt hij. ,,Er wordt nu alleen gevraagd weer wedstrijden te gaan winnen. Dit is een normale situatie. Soms heb je geluk, soms niet. In voetbal is alles mogelijk.”