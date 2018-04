Vitesse onderuit bij AZ; play-offs nog altijd op de tocht

Vitesse, in dezelfde formatie als in de thuiswedstrijd tegen Sparta, begon dramatisch in Noord-Holland. Wout Weghorst opende in de zevende minuut de score. Guram Kashia was de spits kwijt na een voorzet van Jahanbakhsh (1-0). Vijf minuten later schoot de vleugelflitser uit Iran zelf raak: 2-0.



Bryan Linssen bracht Vitesse in de 22ste minuut terug in de wedstrijd. De aanvaller kon binnen schieten uit een voorzet van Roy Beerens. Tim Matavz maakte vijf minuten voor rust gelijk met een fraaie kopbal: 2-2.