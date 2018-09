Vitesse onderuit tegen Feyenoord; zware blessure Matavz

Seizoen Brummel bij Jong Vitesse voorbij

28 september ARNHEM - Voor Stef Brummel is een abrupt einde gekomen aan dit voetbalseizoen. De talentvolle doelman heeft zaterdag in het duel van Jong Vitesse met GVVV (1-1) een zware knieblessure opgelopen. Het jaar staat nu in het teken van revalidatie.